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Uşak Üniversitesi Rektörü'nden Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümüne Kutlama

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Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve AA'nın Milli Mücadele döneminde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Savaş, AA'nın Milli Mücadele'nin sesinin tüm yurda ve dünyaya duyurmak için kurulduğunu anımsattığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"105 yıl önce Milli Mücadele'nin sesini tüm yurda ve dünyaya duyurmak için kurulan, bugün ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir asırdan fazladır içerik sunan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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