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Uşak Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin Dayanışması

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Uşak Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Sümeyye Orakçı, mezun öğrenciler adına Filistin kefiyesi takarak yaptığı konuşmada Filistin için dayanışma çağrısında bulundu. Tören, dereceye giren öğrencilere mezuniyet ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından kep atılmasıyla tamamlandı.

Uşak Üniversitesini birincilikle bitiren Sümeyye Orakçı, mezun öğrenciler adına Filistin kefiyesi takarak yaptığı konuşmada Filistin için dayanışma çağrısında bulundu.

Uşak Üniversitesinde fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında ilk üçe giren öğrenciler için Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 2006'da kurulan üniversitenin genç ve dinamik kadrosuyla hızla büyüdüğünü söyledi.

Mezun olan tüm öğrencilere hayatlarında başarılar dileyen Ergün, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün umudum gençliktedir' ifadesinde vurguladığı üzere ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, umutlarımızı güzel ahlakınız ve başarıyla taçlandırdığınız yaşamınızla yapılandıracaksınız. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun." dedi.

Programda AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da birer konuşma yaptı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, saldırıların son bulmasını ve en kısa sürede kalıcı barışın sağlanmasını diledi.

Uşak Üniversitesinin kısa sürede yükseköğretim kurumları arasında öne çıkan bir üniversite haline geldiğini belirten Savaş, bu yıl 7 bin 12 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Üniversite birincisi olan İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Sümeyye Orakçı da mezun öğrenciler adına Filistin kefiyesi takarak konuşma yaptı.

Filistinlilerin gösterdiği sabır ve direnişin kendilerine büyük ders ve ilham kaynağı olduğunu kaydeden Orakçı, "Ancak Filistin halkının mücadelesi sadece bir ilham kaynağı olarak kalmamalı. Bizler onların sesini duyurmak ve adalet arayışlarında yanlarında olmak zorundayız. Onların haklı mücadelesini desteklemek sadece Filistin için değil başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde adalet ve özgürlük için mücadele eden herkes için önemlidir." diye konuştu.

Bazı öğrenciler de tören boyunca boyunlarında Filistin atkıları taşıdı.

Tören, dereceye giren öğrencilere mezuniyet ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından kep atılmasıyla tamamlandı.

Törene, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Adalet Komisyonu Başkanı Kayhan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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