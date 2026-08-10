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Uşak'ta Otobüs Kamyona Çarptı: 8 Yaralı

Uşak'ta Otobüs Kamyona Çarptı: 8 Yaralı
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Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.A. (49) yönetimindeki 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, Ürünköy yakınlarında, aynı güzergahta ilerleyen M.D. (45) idaresindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan muavin A.İ.P. ile 7 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan otobüsün Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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