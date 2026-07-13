Uşak'ta 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna Yemek

Uşak Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verdi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasıyla başladı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, programda 15 Temmuz'un sadece hain darbe girişiminin bertaraf edildiği bir tarih olmadığını, imanın ihanete, cesaretin korkuya, millet iradesinin vesayete, istiklalin esarete galip geldiği kutlu bir diriliş destanı olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi yalnızca demokrasinin değil, bin yıllık devlet geleneğinin, kardeşliğin, bayrağın, ezanın ve millet iradesinin hedef alındığını belirten Kartal, "Aziz milletimiz, o gece istiklal uğruna canını ortaya koyarak yalnızca bir darbeyi durdurmamış, bağımsızlığından, bayrağından ve mukaddesatından asla taviz vermeyeceğini bir kez daha ilan etmiştir." dedi.

Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler, aziz şehitlerimizin ve aziz milletimizin en kıymetli emanetlerisiniz. Sizlerin metaneti ve sabrı bu milletin en büyük onur vesilelerinden biridir. Aziz şehitlerimizin uğruna can verdiği mukaddes değerler, sizlerin vakarında yaşamaya devam etmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki devletimiz, dün olduğu gibi bugün de, yarın da bütün kurum ve kuruluşlarıyla daima yanınızda olmaya devam edecektir."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da konuşma yaptı.