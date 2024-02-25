AK Parti Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni dönem projelerini anlattı

Ak Parti Uşak Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerini anlattı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Uşak Belediyesi tarafından 5 yıllık süreçte yapımı tamamlanan veya devam eden projelerin anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından konuşan AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Çakın, 2019 yerel seçimleri öncesinde söz verdikleri projeleri Kovid-19 salgını ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen hayata geçirdiklerini söyledi.

Projelerin hayata geçirilmesi noktasında ilgili bakanlıklarla her zaman koordineli çalıştıklarını, Uşaklı hayırseverlerin de ciddi katkılar sağladığını anlatan Çakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükürler olsun biz gördük ki ne kadar çok sıkıntı olursa olsun, ne kadar çok problem olursa olsun, mali olarak ne kadar sıkıntı yaşarsanız yaşayın, inanırsanız, çalışırsanız, güvenirseniz başarılamayacak hiçbir şey yok. Allah'a şükür başararak karşınıza gelmenin de büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hangi mahalleye gitsek, kiminle görüşsek, kiminle konuşsak anlatacak bir projemiz ve gerçekleştirmiş olduğumuz bir eserimiz var. Tabi şimdi çok daha tecrübeliyiz. Ekonomik olarak çok daha güçlüyüz. Arkamızda kapı gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti hükümetimiz var. Yeni dönemde çok daha büyük işler yapmak için hazırız, kararlıyız."

Yeni projelerle birlikte Uşak'ın çok daha güçlü bir kent olacağını belirten Çakın, 2029 yılında daha yaşanılabilir bir Uşak görmek için öncelikli hedeflerinin şehrin kronikleşmiş altyapı ve çevre sorunlarını gidermek olduğunu dile getirdi.

Yeni dönemde yapılacak jeotermal yatırımlarıyla birlikte kentteki turizm hareketliliğini de arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Çakın, şöyle devam etti:

"Uşak bir sanayi kenti ağırlıklı olarak. Ama bu termal turizm hamlesiyle birlikte bundan sonra sadece sanayide değil, gençlerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın turizm sektöründe de iş sahibi olmasının önünü açmış oluyoruz. Bu sayede buraya gelecek yerli ve yabancı turistlerle birlikte şehrimizde esnafımız daha fazla iş yapma, ticaretlerini geliştirme imkanına sahip olacaklar. Sadece günübirlik politikalar, günübirlik belediyecilik hizmeti değil, Uşak'ımızın 10 yılını, 20 yılını, 50 yılını düşünerek projeler üretiyoruz."

Kentin ulaşım sorununu çözmek, toplu taşıma sistemini iyileştirmek için de projeleri hayata geçireceklerini anlatan Çakın, sosyal belediyecilik anlamında da birçok çalışma yürüteceklerini aktardı.

Kent merkezindeki Ayakkabıcılar Çarşısı, eski garaj ve Çarşamba pazarı bölgesinin "Çarşı Uşak Projesi" altında kentsel dönüşümle yenilenerek yeni bir cazibe merkezi haline getirileceğini vurgulayan Çakın, Nuri Şeker Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, Tarihi Mende Pazarı'nda rehabilite ve yenileme çalışmaları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Çakın, "Mevcut tren yolu üzerine bisiklet ve yaya yolu", "Uşak Otobüs Terminali", "Hasta ve Yakınları Konukevi", "Yeni At Çiftliği", "Fatih Mahallesi Gündüz Bakımevi ve Eğitim Yaşam Merkezi", "Çokkozlar ve Şekerevleri Düğün Salonu", "Sarayaltı Kültür Park", "Dikilitaş Pazaryeri ve Düğün Salonu", "Dikilitaş Millet Bahçesi 2. Etap", "Karaağaç Mahallesi Spor Salonu", "Esentepe Akıl Oyunları Kulübü", "100. Yıl Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu" projelerini ve Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı.

Mehmet Çakın, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Hep birlikte vekillerimizin desteğiyle, Ankara'dan alacağımız güçlü bir destekle gece gündüz çalışarak projelerimizi hayata geçirmek için kararlıyız. Evet biz de hayal ediyoruz ama boş hayaller kurmuyoruz. Biz söz veriyorsak, diyoruz ki yaparsa AK Parti yapar. Bir vizyonumuz var. Sanayi ve hizmet üretiminde katma değer yaratan sosyoekonomik ve kültürel olarak gelişmiş bir Uşak hayal ediyoruz. Tüm projelerimizi ve çalışmalarımızı bu vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yaşamak ve yaşlanmak isteyeceğiniz bir Uşak için ilk günkü aşkla devam diyoruz."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da birer konuşma yaptı.