Haberler

Ürdün: Netanyahu'nun Şeyh Dağı bölgesine baskını, Suriye'nin egemenliğinin açık bir ihlalidir

Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Suriye topraklarına "yasa dışı" şekilde girmesini ve Şeyh Dağı'nda (Cebel eş-Şeyh) dolaşmasını Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün "açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Suriye topraklarına "yasa dışı" şekilde girmesini ve Şeyh Dağı'nda (Cebel eş-Şeyh) dolaşmasını Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün "açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesindeki Suriye topraklarına girmesi kınanarak, bunun "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali, uluslararası hukukun bariz şekilde çiğnenmesi ve kabul edilemez bir provokasyon" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün söz konusu "yasa dışı" girişimi kesinlikle reddettiği ve bunu "bir Arap devletinin egemenliğine yönelik müdahale ve kabul edilemez bir tırmanış" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

İsrail'in Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan tüm uygulamalarının durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, söz konusu uygulamaların Birleşmiş Milletler Şartı ile İsrail'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik "yasa dışı ve provokatif saldırılarını" durdurması ve Suriye topraklarının bir bölümündeki işgaline son vermesi istendi.

İsrail'den uluslararası hukuk kurallarına, uluslararası meşruiyet kararlarına, devletlerin egemenliğine ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine saygı göstermesi istenilen açıklamada, Ürdün'ün Suriye'yi yeniden yapılanma sürecinde desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, bu desteğin Suriye'nin birliğini, egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak, tüm Suriyelilerin haklarını koruyacak temeller üzerinde yürütüleceği ifade edildi.

Suriye'nin Kuneytra ilinde, Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, stratejik konumu nedeniyle bölgenin önemli noktalarından biri. Suriye-İsrail temas hattına yakınlığı, dağı askeri ve güvenlik açısından kritik hale getiriyor.

İsrail, Şeyh Dağı'nın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Erdoğan'ı ziyareti sonrası sözleri çarpıcı: İttifak hiç bu kadar...
Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız

Hakeme değil, kendi takımına isyan etti
Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu

Gittiği ülkede ölümden dönmüş! Başbakan itiraf etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç

F.Bahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico karşılaştı! İşte kazanan
Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı