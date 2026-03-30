Haberler

Ürdün Kralı ve Katar Emiri Orta Doğu'da gerginliğin arttığı dönemde Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, gerginliğin arttığı Orta Doğu'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kral Abdullah'ın Cidde'ye ulaştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının bir başka paylaşımında Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin de Cidde'ye geldiği kaydedildi.

Kral 2. Abdullah ve Emir Temim'in Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandığı aktarıldı.

İki liderin, Orta Doğu'da gerginliğin arttığı bu dönemdeki, sürpriz ziyaretine dair başka bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

