Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Londra'da yaptığı açıklamada, kötüleşen Gazze insani durumu için yardım malzemelerinin ulaştırılmasını talep etti ve siyasi barış için Birleşik Krallık'ın rolüne dikkat çekti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, kötüleşen insani durumu hafifletmek için Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, İngiltere'nin başkenti Londra'da Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyeleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında açıklamada bulundu.

Toplantılarda başta Gazze Şeridi olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan Kral 2. Abdullah, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve kötüleşen insani durumun hafifletilmesi için Filistinlilere yeterli yardım malzemesinin ulaştırılmasının sağlanması" gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede istikrarın sağlanması ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi ufuk oluşturma konusunda Birleşik Krallık'ın rolünün önemine işaret etti.

2. Abdullah görüşmelerde ayrıca işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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