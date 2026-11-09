Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Şara'ya Dera için taziye sundu, 11 belge imzalandı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Suriye'nin güneyindeki Dera kentine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenler için Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya taziyelerini sundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Safedi başkanlığındaki Ürdün heyetini kabul etti.

Görüşmede Safedi'nin, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın selamlarını Cumhurbaşkanı Şara'ya ilettiği, Dera'daki saldırılarda hayatını kaybedenler için Suriye liderine ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini sunduğu belirtildi.

Ekonomik ve güvenlik alanlarında 11 işbirliği belgesi imzalandı

Görüşmede Cumhurbaşkanı Şara ve Bakan Safedi'nin, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve güvenlik alanlarındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konularını etraflıca ele aldığı aktarıldı.

Temaslar kapsamında Suriye-Ürdün Yüksek Koordinasyon Konseyinin üçüncü dönem toplantı sonuçları değerlendirildi.

İki ülke temsilcileri, günün erken saatlerinde ulaştırma, yatırım, sivil havacılık ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda mutabakat zaptları ile uygulama programlarını içeren 11 ayrı işbirliği belgesine imza atmıştı.

İmzalanan stratejik anlaşmalar arasında; Suudi Arabistan'ı Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlayacak bölgesel ulaşım koridorunun tesis edilmesine zemin hazırlayan demir yolu bağlantı projesi de yer aldı.

Ayrıca iki ülke arasındaki ticari geçişleri hızlandırmak amacıyla Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde modernizasyonu ve ortak uluslararası kara yolunun 47 milyon dolar bütçeyle yeniden düzenlenmesi hususunda mutabakata varıldı.

Ürdün'ün Dera'ya düzenlediği hava saldırıları iki ülke arasında gerilime yol açmıştı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri daha önce, Suriye'den 14 silahlı kişinin sınırı geçmeye çalıştığını ve sınır muhafızlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurmuş, ancak kısa süre sonra söz konusu resmi açıklamayı geri çekmişti.

Ürdün ordusu ardından 26 Ekim'de Suriye'nin güneyinde yer alan "terör örgütü DEAŞ" hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir hava harekatı icra edildiğini bildirmişti.

Şam yönetimi ise Ürdün ordusunun Dera kırsalındaki muhtelif noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarını sert bir dille kınayarak, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 7 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamış ve operasyonların ülke egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu ilan etmişti.

Ürdün tarafı operasyonların Suriye hükümetiyle koordineli yürütüldüğünü savunurken, Şam yönetimi önceden herhangi bir koordinasyon sağlandığı iddiasını reddetmişti.

Diplomatik temasların ardından iki ülke, 28 Ekim'de hava saldırılarının detayları ile tüm koşullarının tarafsızca araştırılması amacıyla ortak bir güvenlik komisyonu kurulması hususunda uzlaşıya vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA