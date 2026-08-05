Haberler

Ürdün: İsrail'in Kudüs Kararları Meşru Değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Kudüs'ün işgal altında olduğunu ve İsrail'in kent üzerinde egemenliği bulunmadığını, bu yüzden aldığı kararların meşru olmadığını açıkladı. İsrail'in kutsal mekanlara yönelik politikalarını kınayarak uluslararası topluma ortak hareket çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kudüs'ün işgal altında olduğuna dikkati çekerek, " İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliği bulunmadığını, bu nedenle kentle ilgili aldığı hiçbir kararın meşru olmadığını" söyledi.

Safedi, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nın ardından Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'nin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantının, İsrail'in Kudüs ile İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı politikalarının oluşturduğu tehdide karşı ortak tutumu ortaya koyduğunu ifade eden Safedi, katılımcıların söz konusu tehdit karşısında ortak hareket etme iradesini teyit ettiğini söyledi.

Bakan Safedi, İsrail'in Kudüs ile ilgili aldığı hiçbir kararın meşru olmadığına dikkati çekerek "Kudüs işgal altında, İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliği yok." dedi.

Kudüs'ün giderek artan tehlikelerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Safedi, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini genişlettiğini, topraklara el koyduğunu, Müslümanlar ile Hristiyanların ibadet özgürlüğünü kısıtladığını ve ibadet yerlerine erişimlerini engellediğini belirtti.

Safedi, İsrail'in ayrıca Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini değiştirmeye yönelik sistematik bir politika izlediğini vurguladı.

Bu uygulamaların, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işgali kalıcı hale getirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı politikalarının parçası olduğunu kaydeden Safedi, toplantıya katılan ülkelerin bu adımları reddettiğini ve uluslararası karar alma merkezleri nezdinde ortak diplomatik girişimlerde bulunma konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Arap-İsrail ihtilafının hiçbir zaman dini bir çatışma olmadığını vurgulayan Safedi, sorunun temelinde İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Filistin halkını bağımsız devlet kurma hakkından mahrum bırakmasının bulunduğunu söyledi.

İsrail'in uygulamalarının dini bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulunan Safedi, bunun yalnızca bölgesel güvenlik ve istikrarı değil, tüm dünyayı etkileyecek yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İki milyardan fazla Müslüman için en kutsal üç mekandan birinin korunmasının uluslararası toplumun acil harekete geçmesini gerektirdiğini dile getiren Safedi, Arap ülkelerinin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını öngören adil barış için çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bugünkü toplantının İsrail'in uygulamalarının ciddi bir tehdit oluşturduğu yönünde dünyaya açık bir mesaj verdiğini belirten Safedi, Batı Şeria'da gerilimi artıran yerleşim faaliyetleri ile hukuka aykırı uygulamaların durdurulması gerektiğini söyledi.

Ürdün'ün toplantıya, komite başkanlığının yanı sıra "Haşimi vesayeti" çerçevesinde Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik tarihi sorumluluğu doğrultusunda ev sahipliği yaptığını ifade eden Safedi, ülkesinin kardeş ülkelerle işbirliği içinde Kudüs ve kutsal mekanların korunması için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu yineleyen Safedi, kutsal mekanlar üzerindeki Haşimi vesayetinin sürdüğünü ifade ederek, Kudüs'ün korunmasının Filistin, Ürdün, Arap, İslam dünyası ve uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı, "Kudüs ve kutsal mekanlarla oynamak ateşle oynamaktır ve felakete sürükler." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Malezya'nın katılımını memnuniyetle karşıladığını belirten Safedi, tüm katılımcıların ortak tutum sergilediğini ve Kudüs ile kutsal mekanlara yönelik tehditlere karşı kapsamlı diplomatik girişimlerin parçası olacağını ifade etti.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber

Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın

Ece'ye bak sen! "Anne" diye seslenen oğluna bakın nasıl tepki verdi
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! İşte büyük heyecanı yayınlayacak kanal

'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Havacılıkta yeni dönem: Baş üstü bagaj dolapları ücretli oluyor

Uçak yolculuklarında yeni dönem: Artık paralı olacak

Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak