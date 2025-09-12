Ürdün'den Netanyahu'nun E1 Projesi'ne Sert Tepki

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyini güneyden ayırmayı ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"ni hayata geçirmek için imzaladığı anlaşmanın, iki devletli çözümü baltaladığını belirtti.

Netanyahu, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim Yerleşimleri Birliği belediyesiyle, söz konusu yerleşimlerin E1 Projesi kapsamında genişletilmesi için bir anlaşma imzaladı.

Netanyahu imza törenindeki konuşmasında, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait." ifadeleriyle Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun, E1 bölgesindeki yerleşim planını imzalamasının ve Filistin devletinin kurulmasını engellemeye yönelik ırkçı söylemlerinin kınandığı ifade edildi.

Netanyahu'nun attığı bu adımının, uluslararası hukukun açık ihlali, iki devletli çözümün baltalanması ve Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına yönelik bir saldırı olduğu kaydedildi.

İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin yayılmacı politikaları ve yetkililerinin ırkçı ve provokatif söylemlerinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Ma'ale Adumim, Kudüs'ün doğusunda Ölü Deniz yönünde uzanan onlarca küçük kaçak yerleşimin yanı sıra Kfar Adumim, Allon ve Mitzpe Yeriho gibi bir dizi yerleşimden oluşuyor.

Netanyahu'nun, Ma'ale Adumim Yerleşimleri Birliği belediyesiyle imzaladığı anlaşma, söz konusu yerleşimleri doğrudan Kudüs'e bağlamayı öngören E1 Projesi'nin hayata geçirilmesi yönünde atılmış ilk adım olma özelliği taşıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören "E1 Projesi"ni onaylama planını, "Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak." sözleriyle duyurmuştu.

Smotrich, verdiği onayla Ma'ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini söylemişti.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.