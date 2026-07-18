ABD Ordusu: Ürdün'de İki ABD Askeri Çatışmada Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı yürütülen savunma faaliyetleri sırasında iki ABD askerinin öldüğünü, bir askerin ise kayıp olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında iki ABD askerinin "çatışmada öldürüldüğünü" duyurdu. CENTCOM açıklamasında, askerlerin İran'a ait balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı ortak güçlerin savunmasına destek verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca bir ABD askerinin kayıp olduğu ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA