Haberler

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30'da Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücülerin isimleri henüz öğrenilmeyen 07 BJZ 451 otomobil ile 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Her iki aracın demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri de olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerdendi! Tarafını belli etti
Bakan Çiftçi: Sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i barınaklarda

Süreç hızlı ilerliyor! Son veriler açıklandı
Eskişehir'de hamamın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

Hamamda korkunç manzara! Hastanede hayatını kaybetti
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu

14 yıllık sır çözüldü! Kayıp gelinin korkunç sonu ortaya çıktı