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İsmail Yüksek, dünyaevine girdi

İsmail Yüksek, dünyaevine girdi
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile dünya evine girdi. Nikah törenine Aziz Yıldırım, Ali Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, hayatını Esen Matraş ile birleştirdi.

Nikah törenine Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Aziz Yıldırım, önceki başkanlardan Ali Koç, eski bakanlardan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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