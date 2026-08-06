Arap ve İslam ülkelerinden İsrail'e ortak kınama

AMMAN, 6 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen ortak basın toplantısına katılan Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, (soldan birinci), Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati (soldan ikinci), Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (sağdan ikinci) ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi (sağdan birinci), 5 Ağustos 2026.

Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları ve temsilcileri çarşamba günü Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelerek İsrail'in Kudüs ve kutsal topraklara yönelik politikalarını ve uygulamalarını ortak bir açıklamayla kınadı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua