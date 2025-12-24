Haberler

Ordu'da yolcu otobüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ordu'da yolcu otobüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı 1 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ünye-Fatsa karayolu üzerindeki Yüceler Mahallesi'nde, Ömer Faruk Kısacık (45) yönetimindeki 34 FLC 803 plakalı midibüs ile Ömer Faruk Akekin (43) idaresindeki 16 BHV 954 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 1 yaşındaki Ahmet U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın