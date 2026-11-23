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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'na ve kent açıklarına düzenlenen saldırılardan "derin endişe" duyduğunu belirterek, olayla ilgili acil, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

UNSMIL'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün Bingazi Limanı'na ve kentin açıklarına gerçekleştirilen saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, vatandaşlarının güvenliğine ve ülkenin kaynaklarına tam saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi için acil, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi istenen açıklamada, Misyonun bu süreçte Libya makamlarına destek sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, tüm taraflara azami itidal gösterme çağrısı yapılarak, soruşturma sürerken doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması ve olayın siyasileştirilmemesi uyarısında bulunuldu.

Libya içindeki gerilimi tırmandıracak veya ülkeyi daha geniş çaplı bölgesel ya da uluslararası çatışmalara sürükleyecek her türlü eylem ve söylemden kaçınılması gerektiği aktarılan açıklamada, "Libya dış çatışmaların sahası olmaya dayanamaz ve olmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Saldırıların, Libya'nın ulusal kurumlarının birleştirilmesi ve ülkenin egemenliği ile ulusal güvenliğini koruma kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki çabaların hızlandırılması ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UNSMIL, bu tehlikeli gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini teyit ederken, tüm aktörleri ülkenin istikrarını korumak ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla siyasi süreçte büyük zorluklarla elde edilen kazanımların üzerine yenilerini eklemek için sorumlu davranmaya çağırmaktadır."

Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, dün, Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA