"Ünlülerin psikoloğu" diye bilinen şahsın kliniğine operasyon! Diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş Muğla'da "ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen D.T.'nin kliniğine operasyon düzenlendi. Diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açan lise mezunu D.T., gözaltına alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kliniği ise mühürlendi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki D.T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı. KLİNİĞE OPERASYON DÜZENLENDİ Jandarma, saat 16.00 sıralarında D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi. Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi. "ÜNLÜLERİN PSİKOLOĞU" GÖZALTINA ALINDI Ünlülerin psikoloğu olarak bilinen D.T., gözaltına alındı. D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. KLİNİĞİ MÜHÜRLENDİ Evli, 2 çocuk annesi D.T.'nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Muğla Güncel Haberler

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