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Ünlü şarkıcı Kıraç, konserine giderken kayboldu

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Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği sırada kayboldu. Konser alanını bulamayan Kıraç, vatandaşlardan yardım istedi.

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu.

VATANDAŞ, KIRAÇ'I TANIMAYARAK ADRES TARİF ETTİ

Edirne'ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı. Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, "Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?" diyerek yardım istedi. Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, "Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası" şeklinde cevap verdi. "Havsa'da konser alanını bulamayınca olanlar" notuyla paylaşım yapan ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.

Ünlü şarkıcı Kıraç, konserine giderken kayboldu

Ünlü şarkıcı Kıraç, konserine giderken kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ali Tufan Magazin Edirne Müzik Tarım Havsa Kıraç

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Yorumlar (1)

masteng aston:

Cevap bombaymis iyiki yaralanan olmamis

3
0
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