Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürek'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Evinde kalp krizi geçiren ve bir süredir yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten acı haber geldi. Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.

KALBİ 20 DAKİKA BOYUNCA DURDU

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ürek, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve dostları hastaneye akın etti.

