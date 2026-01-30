Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürek'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
KALBİ 20 DAKİKA BOYUNCA DURDU
Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
HASTANEYE AKIN ETTİLER
Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ürek, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve dostları hastaneye akın etti.