Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem Safranbolu'da sahne aldı
Güncel Haberler
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem Safranbolu'da sahne aldı Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ünSafranbolu ilçesinde sahne aldı.
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem Safranbolu'da sahne aldı
KARABÜK - Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ünSafranbolu ilçesinde sahne aldı.
Bu yıl 24'üncüsü düzenlenenUluslararasıAltınSafranBelgesel Film Festivali'nin ikinci gününde Ceylan Ertem sahne aldı. Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcı Ertem'eSafranbolu'yu temsilen maket ev takdim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Güncel