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Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem Safranbolu'da sahne aldı

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Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem Safranbolu'da sahne aldı Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ünSafranbolu ilçesinde sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem Safranbolu'da sahne aldı

KARABÜK - Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ünSafranbolu ilçesinde sahne aldı.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenenUluslararasıAltınSafranBelgesel Film Festivali'nin ikinci gününde Ceylan Ertem sahne aldı. Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcı Ertem'eSafranbolu'yu temsilen maket ev takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Güncel

Ceylan Ertem Safranbolu Karabük Dünya Güncel Haberler

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