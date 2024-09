Ünlü İspanyol Müzisyen Cecilia Krull: 'Türkiye, Doğu ve Batı'nın Karışımı'

Dünyaca ünlü İspanyol müzisyen Cecilia Krull, Türkiye'yi "Doğu ve Batı'nın karışımı" şeklinde yorumlayarak, "Burası dünyanın çok özel bir yeri." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Ankara'da düzenlediği "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" adlı konserde Türk müzisyen Barbaros'la sahne alan Krull, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Krull, "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" adlı konserin Ankara'daki üçüncü konseri olduğunu belirterek, bu konuda kendisini çok mutlu ve heyecanlı hissettiğini söyledi.

Ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in jenerik müziği "My Life is Going On"u seslendiren Krull, organizasyonun çok iyi olduğunu vurgulayarak, konser için bolca prova yaptıklarını belirtti.

AB Türkiye Delegasyonunun düzenlediği konserin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Krull, ünlü müzisyen Barbaros'la aynı sahneyi paylaşmaktan çok memnun olduğunun altını çizdi.

Krull, Türkiye'yi "Doğu ve Batı'nın karışımı" şeklinde yorumlayarak, Türk kültürününü çok özel olduğunu belirtti.

Türklerin kendilerine has yemekleri, müziği, dansı olduğunu vurgulayan Krull, "Burası dünyanın çok özel bir yeri." dedi.

Krull, kariyerine 7 yaşındayken katıldığı Disney İspanya seçmeleriyle başladığını söyleyerek, "Bunun kariyerimin başlangıcı olduğunu bilmiyordum. Mesleği, dil öğrenen bir çocuk gibi çok erken öğrendim. Bu yüzden benim için süreç çok doğal oldu. Bu mesleğe çok erken sahip olduğum için gerçekten minnettarım." diye konuştu.

Unutamadığı pek çok konser anısının olduğunu söyleyen Krull, en özel anısının İspanya'nın başkenti Madrid'de tüm La Casa de Papel ekibinin ve izleyicilerinin katılımıyla 20 bin kişinin önünde şarkı söyleme imkanı bulduğu konser olduğunu belirtti.

Krull, İspanya'da çok fazla Türk arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Umarım bu konserle ilişkilerimiz daha da iyi olacak." dedi.