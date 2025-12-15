Ünlü isimler, eğitimden mahrum kalan kız çocukları için mektup kaleme aldı

Sanat dünyasından ünlü isimler, eğitimden mahrum kalan kız çocuklarının okutulması için mektup kaleme aldı.

Gazeteci ve yazar Ömür Sabuncuoğlu'nun mektupları topladığı, İnkılap Kitabevi imzalı beşinci kitabı "Anneme ve Oğluma"nın tanıtım toplantısı, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da gerçekleştirildi.

Tüm geliri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde maddi sebepler dolayısıyla eğitimden mahrum kalan kız çocuklarının okutulması için kullanılacak kitapta, Aslıhan Doğan Turan, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara, Büşra Orakçıoğlu, Canan Ergüder, Cansel Elçin, Damla Sönmez, Demet Özdemir, Derya Uluğ, Ece Uslu, Ecem Özkaya, Gamze Keçeli, Nur Sürer, Nurgül Yeşilçay, Özge Özberk, Özlem Süer, Pınar Erbaş, Şevval Sam ve Yasemin Sakallıoğlu'nun yazdığı mektuplar yer alıyor.

"Hem duygusal hem komik yazılar var"

Sabuncuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 3 kitabında öyküler kaleme aldığını, "Anneme ve Oğluma" çalışmasının ise "Anneme ve Kızıma", "Babama ve Kızıma" ve "Babama ve Oğluma" şeklinde seri kitap çalışması olacağını söyledi.

Projeye maddi imkanı olmayan kız çocuklarını okutmak için yola çıktıklarını belirten Sabuncuoğlu, "6 Şubat 2023 depremi olunca bir ara verdik ve o bölgedeki çocuklarımıza yardım edelim dedik. Hatay'daki bir okulun tamamen yenilenmesine yardımcı olduk. Kahramanmaraş'taki bir okulun da bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bu kitapla da okuyamayan kız çocuklarımızı okutmaya devam edeceğiz." dedi.

Okuyucunun kitapta mektuplarla karşılaşacağına işaret eden Sabuncuoğlu, "Kitapta, ünlü isimlerin annelerine ve oğullarına yazdıkları mektupları okuyacaklar. Hem duygusal hem komik yazılar var. Öyle tatlı bir kitap." ifadelerini kullandı.

Sabuncuoğlu, proje fikrinin bir Mardin seyahatinde ortaya çıktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Mardin'e gittiğimde küçük bir kız çocuğuyla karşılaştım, Zeynep. Duvara yaslanmış ödevini yapıyordu. Onunla biraz sohbet ettik. Sonra uçakta düşündüm, 'sanat dünyasında bu kadar çevrem, arkadaşlarım, dostlarım var, neler yapabiliriz' dedim ve bir öykü kitabı çıkarma fikri oluştu. Ünlü isimler öyküler yazsın, satışından elde edilen gelirle de kız çocuklarını okutalım dedik ve okutmaya devam ediyoruz."

"Bizim için çok kıymetli bir iş"

İnkılap Kitabevi Genel Yayın Yönetmeni Gülşen İşeri, Ömür Sabuncuoğlu'nun çok kıymetli bir yazar olduğunu söyleyerek, her zaman farkındalık projesi yapmaya çalıştığını belirtti.

Gelirlerin okuyamayan kız çocuklarına gitmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan İşeri, "Burada sadece Ömür Hanım değil, projeye katkı sunan herkesin, bu farkındalığı yaratması bizim için çok kıymetli. Umarım daha da çoğalır, daha çok kız çocukları okur, kitap gitmeyen okullara kitap gider ve biz bu farkındalığı genişletiriz. Çorbada tuzumuz olmuşsa, bu katkıyı sunduysak bizim için çok kıymetli bir iş." diye konuştu.

"Şu anda var olmayan çocuğuma yazdım"

Kitapta yer alan mektuplardan birini kaleme alan oyuncu Damla Sönmez, yapılan işin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Diğer herkesin hikayesini okurken çok duygulandım. Yapılış sebebi de çok güzel. Bunu yazmak bana çok iyi geldi. Ben zaten böyle kendim de ara ara geleceğe, kendime ya da geçmişe mektuplar yazıyorum. Çok iyileştirici de bir tarafı var. Bize iyi geldiği kadar herkese de iyi gelecek diye umuyorum." dedi.

Böyle bir çalışmanın içinde olmanın da mutluluk verici olduğunu dile getiren Sönmez, "Mektubumu, şu anda var olmayan çocuğuma yazdım. Kendi çocukluğumdan yola çıkarak, bana yapılmasından mutlu ve mutsuz olduğum şeyleri kendime hatırlatma olarak, konuşarak bir yolun içinde yazdım." ifadelerini kullandı.

"Anneme ve oğluma ithafen yazmış oldum"

Kitapta mektubu yer alan oyuncu Azra Akın, çalışmanın bol satışı olması temennisinde bulunarak, "Çünkü bütün çocukların okuması çok önemli. Çok değerli bir proje. Çok duygusal, içten ve kişisel hikayeler olduğu için ben ayrıca seviyorum." diye konuştu.

Eserde imzası olan müzisyen ve oyuncu Şevval Sam ise kendisinin hem annesi hem de oğlu olduğu için mektubu yazarken avantajlı olduğunu ifade ederek, "Anneme ve oğluma ithafen yazmış oldum. Ben yazmayı seviyorum, vakit olmadığı için bir türlü elime kalem alamıyorum ama buna vesile olduğu için Ömür'e çok teşekkür ediyorum. Hem çok şık hem de niyeti çok güzel olan bir proje oldu. Bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum." görüşlerini paylaştı.

Annesine ve oğluna mektubu henüz okutmadığını söyleyen Sam, şunları kaydetti:

"Onlar daha bilmiyorlar. Haberleri bile yok, sürpriz olacak. Bence herkes alsın, okusun. Genelde şarkıları da uçakta yazıyorum. Etrafımda başka hiçbir şeyin olmadığı ve odaklanabildiğim zaman dilimleri hep böyle yolculuk ettiğim zamanlar oluyor. Bu da öyle bir yolculuğa denk gelmiş olabilir. Çok içten, keyifle yazdım. İnşallah herkese ulaşsın, ilham verici olsun. Anneleri ile çocuklarını bir araya getirsin."

Tanıtım toplantısına ayrıca oyuncu Arzum Onan, Bensu Soral, Burcu Kara, Saadet Işıl Aksoy, Canan Ergüder, Cansel Elçin, Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Şenay Gürler, Ebru Akel, Songül Öden, Nurgül Yeşilçay, Özge Özberk, müzisyen Derya Uluğ, Sıla Gençoğlu, Emre Altuğ, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

