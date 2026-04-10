Genç İHH, 102 üniversitede İsrail'in saldırılarına karşı basın açıklaması yaptı

Genç İHH tarafından, İsrail'in Filistin'deki işgaline ve Orta Doğu'daki saldırılarına karşı çıkmak amacıyla Türkiye genelindeki 102 üniversitede ortak basın açıklaması düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, cuma namazı sonrası düzenlenen açıklamalarda üniversiteliler, İslam coğrafyasına destek mesajı verdi.

Türkiye genelindeki 102 üniversitede yapılan "Dünya Siyonizmden Kurtulacak" başlıklı ortak açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 40 gün boyunca ibadete kapatıldığı hatırlatılarak, İsrail'in saldırganlığının tüm bölgeyi bir ateş çemberine sürüklediği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'daki sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombaların, Suriye'de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabalarının, İran'da 168 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırının ve diğer saldırıların sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışavurumu olduğu kaydedilerek, "Apartheid İsrail, hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir suça daha imza atmıştır. İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinlinin idam edilmesine yönelik insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Hiçbir hukuk ilkesine dayandırılamayan bu cani tutum, apartheid rejimin alçaklığını bir kere daha gözler önüne sermektedir." denildi.

Gazze'ye yönelik uygulanan ablukanın gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve temel ihtiyaçlara erişimi engellediği vurgulanan açıklamada, "Dünyanın başına bela olan siyonizmden elbette Filistin ve tüm insanlık bir gün kurtulacaktır. Bu Allah'ın vaadidir, hepimiz buna iman ediyoruz, hukuksuzluğa karşı küresel bir vicdan çağrısı olarak 2010 yılında Mavi Marmara ile yola çıkmıştık. Bu mücadelenin mirası olan Özgürlük ve Sumud Filosu'nu geçtiğimiz sene Gazze'ye uğurladık. Uluslararası hukuka aykırı olmayan girişimlerimiz sonucunda hiçbir hukuk sistemine ve anayasaya sığmayacak şekilde aktivistlerimiz ve gemilerimiz uluslararası sularda alıkonulup, apartheid rejimin alçakça saldırılarına hedef olmuştur. Bugün bütün engelleme girişimlerine rağmen apartheid rejim karşısında mücadelemiz büyüyerek devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni filonun çok daha geniş katılımlı olmasının planlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Avrasya Özgürlük ve Sumud Filosu, 12 Nisan'da 150 farklı ülkeden yüzlerce katılımcı ve 100'ü aşkın tekneyle İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak. Bugün yeniden bir araya gelen bu girişimin temel amacı ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak, temel ihtiyaçları ulaştırmak ve uluslararası sularda suç ortaklığını ifşa etmektir. Bu noktada üniversite gençliği olarak bizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Sizleri insani yardım için çalışmalara destek olmaya ve filoyu gündemden düşürmemeye davet ediyoruz. Dünyanın tüm vicdan sahibi halklarını, ateşkes için hükümetler üzerinde baskı oluşturmaya, hukuksuz uygulamalara son verilmesi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Yapılan basın açıklamalarının ardından üniversitelerde İslam coğrafyası için dua edildi.