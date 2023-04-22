Üniversiteden 'kekik kokan tavuk' projesi

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi'nde, hayvansal proteinin vazgeçilmez kaynaklarından beyaz et, henüz üretim aşamasındayken, kalitesi ve lezzetinin artması için baharatlanıyor. Hayvan Sağlığı Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üretilen ve yetiştirilen etlik piliçlerin içme suyuna, kekik suyu ilave edilerek, etleri daha canlıyken marine ediliyor. TÜBİTAK projesi kapsamında kekik suyu ile yetiştirilen tavuklar, kesim ağırlığına ulaştıkları zaman etlerine kekik aromasının geçip geçmediği analiz edilecek. Ardından da kekik aromalı tavuklar, büyük kümeslerde üretilecek.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki kanatlı ünitesinde, hem yumurta hem de etlik piliç üretimi yapılıyor. Merkezde aynı zamanda Veteriner Fakültesi öğrencileri çeşitli araştırmalar da yapıyor. Sığır, koyun, keçi ünitelerinde olduğu gibi kanatlı ünitesinde de çeşitli projeler yürütüldüğünü belirten Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Üstüner, "Fakültemizde, araştırma uygulama merkezimizde, özellikle farklı türlerde hayvanlar mevcut. Sığırlarımız var süt üretimi ve araştırmaları için. Koyun, keçi ünitemiz var. Bunlar da yine aynı şekilde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin üretimi anlamında. Bir diğer ünitemiz de bugün içerisinde bulunduğumuz kanatlı ünitesi. Burada da hem yumurta üretimi hem de etlik piliç üretimi yapılmakta ve aynı zamanda tabii ki araştırmaları yürütülmekte. Bulunduğumuz kümeste, 3 farklı araştırma yürütülmekte. Bunlardan bir tanesi lisans öğrencimizin, TÜBİTAK projesi olan kekik suyunun hem hayvanın performansını hem de et kalitesine etkisini araştırmak. Bir diğer hocamız ve yine lisans öğrencilerimiz tarafından yürütülen, siyah sarımsağın, hayvan üzerindeki ve et kalitesi üzerindeki etkilerinin takip edildiği bir araştırma. Yine altlık zemin farklılığının yani talaşta ya da ızgarada olup olmadığıyla ilgili yürütülen bir diğer projemiz var. Başlangıç aşamasında olan diğer bir projemiz ise broilerler (etlik piliç) genelde zeminde, yani yer sisteminde yetiştirilirken yeni bir model deneniyor. Kafeste yetiştirilmesini denemek üzere projeler yürütülmekte" dedi.

Projede yardımcı olarak yer alan Veterinerlik Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Ziya Süman da (25) kekik suyu içen tavukların tükettiği yem miktarının arttığını belirterek, "Şu anda hayvanlarımız büyüyorlar, gelişmekteler. Haftalık olarak yemlerini tartıyoruz. Günlük olarak adet başına 100 gram yem yiyorlar tavuklarımız" dedi.