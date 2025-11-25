Haberler

Üniversite Öğrencisi Sıla Koç, Köyünde Tarım ve Hayvancılığa Destek Veriyor

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Sıla Koç, öğrenimi boyunca köyüne giderek ailesine tarım ve hayvancılıkta yardımcı oluyor. Köydeki yaşamına olan bağlılığı ile dikkat çeken Koç, gelecekte çiftçilik yapmayı hedefliyor.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sıla Koç, bulduğu her fırsatta çok sevdiği köyüne dönerek tarım ve hayvancılık yapan ailesine yardımcı oluyor.

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de çiftçi bir ailenin kızı olarak büyüyen Koç, traktör kullanıyor, buğday ekiyor ve büyükbaş hayvanların bakımını üstleniyor.

Turizm İşletmeciliği Bölümünün yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Önlisans Programı'nda öğrenim gören Koç, öğrenim ve sınavlardan arta kalan zamanlarda köyüne giderek babası ve annesine yardımcı oluyor.

Sıla Koç, arkadaşlarıyla şehirde vakit geçirmek yerine köyde üretime katkı sunuyor.

Köy yaşamına ve üretime olan bağlılığıyla dikkati çeken Koç, üniversite eğitimini tamamlayıp geleceğini tarım ve hayvancılıkla sürdürmek istiyor.

Koç, AA muhabirine, üniversitede okurken köyünü her gün görüntülü aramalarla görmeye çalıştığını ancak köy hayatının yerini hiçbir şeyin tutmadığını belirtti.

Turizm İşletmeciliğini 4 yıllık üniversiteyi tamamlamak için yazdığını, asıl hedefinin çiftçiliğe devam etmek olduğunu dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Açıköğretimde de öğrenimimi sürdürüyorum. Küçüklüğümden beri babamla tarlaya gidiyorum. Sulama borularını döşüyoruz, hayvanların bakımını yapıyoruz. Kışın okuldayım ama yazın sürekli köydeyim. Traktör kullanmayı çok seviyorum. Babamdan öğrendim. Ekimden hasada kadar bütün işlerde ailece beraberiz."

"Okula gittiğimde köyümü özlüyorum"

Sıla Koç, arkadaşlarıyla kafeye gitmeyi veya dışarıda gezmeyi sevmediğini belirterek, vizelerinin ardından soluğu köyde aldığını dile getirdi.

Okulda akademisyenlerin "Neden turizm bölümünü okumayı seçtin?" sorusunu yönelttiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Çiftçiliği, tarım ve hayvancılıkla uğraşmayı seviyorum. Babamla çalışmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyorum ama çiftçiliğe devam etmek istiyorum. Okula gittiğimde köyümü özlüyorum. Köye gelmek için gün sayıyorum. Vizelerim biter bitmez köye geliyorum. Köye geldiğimde sağlıklı ve huzurlu hayat yaşadığımı hissediyorum."

Koç, köye geldiğinde babasının ve annesinin dinlenmesini istediğini ancak dinlenmeyi sevmediğini, köyde yaşamanın ve traktörle tarlaya gitmenin kendisini dinlendirdiğini, köy hayatının daha iyi geldiğini söyledi.

"Sıla küçüklüğünden beri yanımda çalışıyor"

Sıla Koç'un babası Şükrü Koç ise kızının çocukluğundan bu yana tarladan ve hayvanlardan hiç uzak kalmadığını belirterek, birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kızının hayvanlarla küçükken de ilgilendiğini anlatan Koç, "Büyüyünce traktör kullanmaya başladı. Tarlayı birlikte süreriz, balyayı birlikte yükleriz, sulamayı birlikte yaparız. Çalışkan bir kızım var, köyü çok seviyor. Çocukken nasılsa şimdi de aynı." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
