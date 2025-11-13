Haberler

Üniversite Öğrencisi Melisa Şengül'ün Cenazesi Bandırma'da Defnedildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde ölü bulunan Melisa Şengül'ün cenazesi, yakınları tarafından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak arkadaşları gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşlarının evinde ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.

Orta Mahalle 215 Sokak'taki arkadaşlarının evinde önceki gün ölü bulunan Melisa Şengül'ün (20) cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Tek Evler Camisi'ne getirildi.

Şengül'ün cenazesi, burada kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Şengül'ün ailesi ve arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Orta Mahalle 215 Sokak'taki evde Melisa Şengül'ün hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları 112'ye ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Genç kızın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürülmüştü.

İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtilmişti.

Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına almıştı. Bu kişiler, daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
