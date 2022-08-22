Üniversite kayıtları başladı: 'Öğrenci hayalindeki bölüme geçiş yapabilir'

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir programa yerleşen öğrencilerin kayıtları 22 Ağustos tarihinde başlıyor.

Merkezi yerleştirme ile bir programı kazananların kaydını yaptırmasının önemine değinen Tercih Uzmanı Ergin Sarar, "Kazanılan programa kayıt olunmaması halinde 2023 YKS sınavına girildiğinde 2023 yılında ortaöğretim başarı puanı yarı yarıya düşüyor. İstemediğiniz bir programa yerleştiğiniz takdirde, gerekli kriterleri sağladığınızda kurum içi yatay geçiş ve çift anadal (ÇAP) yapabilme şansınız var" diye konuştu.

Üniversite kayıtları 22 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta sona eriyor. "Kazanılan programa kayıt olunmaması halinde 2023 YKS sınavına girildiğinde 2023 yılında ortaöğretim başarı puanı yarı yarıya düşüyor" diyen Tercih Uzmanı Ergin Sarar, "İstemediğiniz bir programa yerleştiğiniz takdirde, gerekli kriterleri sağladığınızda kurum içi yatay geçiş ve çift anadal (ÇAP) yapabilme şansınız var" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ DİPLOMA PROGRAMINI ÜCRETSİZ OKUYABİLİR"

Not ortalaması veya merkezi yerleştirme puanını kullanarak öğrencilerin kurum içi yatay geçiş imkanı sayesinde bölüm değiştirebileceklerini söyleyen Doğuş Üniversitesi'nden Tercih Uzmanı Ergin Sarar, "Öğrencinin hayalindeki bölüme geçiş sağlayabilmesi için kurum içi yatay geçiş imkanı sağlıyoruz. Diğer bir yol ise gerekli kriterleri sağlayan öğrenciler çift anadal imkanı ile ikinci diploma programını ücretsiz okuyabilir" dedi.

SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR

Diploma programlarına kurum içi not ortalaması ve merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar hakkında bilgi veren Sarar, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için, üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans/önlisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olmalı. Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. Not ortalaması ile yatay geçiş için ise, önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ve son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29) olması gerekir. İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, öğrencinin ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır."

(İHA)