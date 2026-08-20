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UNIFIL Hardali'deki mevziiyi Lübnan ordusuna devretti

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BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), güneydeki Hardali bölgesinde bulunan bir askeri mevziiyi Lübnan ordusuna teslim etti. Bu adım, BMGK'nın UNIFIL'in görevini sonlandırma kararı doğrultusunda mevzilerin devredilmesi planı kapsamında gerçekleşti. Lübnan, güneyde istikrar için UNIFIL misyonunun devamından yana.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Hardali bölgesinde bulunan bir askeri mevziyi Lübnan ordusuna teslim etti.

Lübnan resmi ajansına göre, Hardali-Litani bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir merkezin yakınındaki mevziyi ordunun 7. Tugayı teslim aldı.

Teslimatın, BMGK'nin UNIFIL'in Lübnan'daki görevini yıl sonunda sonlandırma kararı doğrultusunda, bazı mevzilerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören plan kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu adımın, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki varlığını güçlendirmeyi ve UNIFIL'in kullandığı askeri mevzilerin kontrolünün orduya devredilmesi sürecini hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi.

UNIFIL'in görev süresinin 2026 sonunda dolacak olması nedeniyle gücün geleceğine ilişkin uluslararası tartışmalar sürerken, Lübnan'ın güneyde istikrarın önemli unsurlarından biri olarak gördüğü misyonun devamından yana olduğu belirtildi.

Lübnan'da 1978'den bu yana BMGK kararları doğrultusunda görev yapan UNIFIL, bölgede çatışmaların durdurulmasını izlemek ve güvenlik ile istikrarın korunmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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