Haberler

Parşömenin son büyük ustası İsmail Araç hayatını kaybetti

Parşömenin son büyük ustası İsmail Araç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bergama'da parşömen ve karabatak dericilik geleneğinin son büyük ustalarından, UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanlı İsmail Araç, 93 yaşında hayatını kaybetti. Araç, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, karabatak dericilik geleneğinin ve parşömenin Türkiye'deki son büyük ustalarından UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı İsmail Araç, 93 yaşında hayatını kaybetti. Araç, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Parşömenin Türkiye'deki son temsilcilerinden İsmail Araç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve solunum yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetti. Araç'ın ölümü yakınları sevenleri ve kültür-sanat camiasını yasa boğdu. Bergama Yeni Cami'de bugün öğlen düzenlenen törenin ardından Araç'ın cenazesi Bergama Mezarlığı'nda toprağa verildi.

UNESCO'DAN 'YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ' ÜNVANI

İnsanlık tarihine armağan edilen en önemli kültürel miraslardan biri olan parşömenin son büyük ustası İsmail Araç, 1933 yılında Bergama'da dünyaya geldi. Araç, geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılmasına sunduğu katkılar nedeniyle 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı', 2021 yılında ise UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına layık görüldü. 1953 yılında Tabakçılar Köprüsü altında başladığı dericilik mesleğini tam 71 yıl boyunca sürdürdü. Antik Çağ'dan günümüze ulaşan parşömen üretimini, hiçbir kimyasal kullanmadan geleneksel yöntemlerle yapan dünyadaki son ustalarından biri olarak kabul edilen Araç, eserleri ile Bergama'nın kültürel hafızasında simge isimlerden biri oldu. Bergama Krallığı döneminde M.Ö. 2. yüzyılda geliştirilen en önemli yazı malzemelerinden parşömeni birebir geleneksel yöntemlerle günümüze taşıyan Araç, oğlak ve keçi derilerini özel işlemlerden geçirerek kullanılır hale getirdi. Ağır fiziksel emek gerektiren bu mesleği yıllarca tek başına sürdürdü. Özellikle 'kavaleto' adı verilen geleneksel bıçaklarla yaptığı işçilik, yerli ve yabancı araştırmacıların büyük ilgisini çekti.

Mesleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen usta sanatçı yaşamının son dönemlerinde bu hayalini gerçekleştirdi. Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş Pavlis'i yetiştirerek geleneksel parşömen sanatının devam etmesini sağlamak isteyen Araç, düzenlenen 'peştemal kuşatma' töreniyle çıraklarına ustalık icazeti verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin heykeli yıkılıyor

Rüzgarlı havalarda sallanıyordu! Ünlü ismin heykeli yıkılıyor
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Avrupa'da fırtına estiren Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor

Mehmet Topal'a Avrupa'dan teklif yağıyor!
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı

Eyvah eyvah! ABD'ye gidecek Bizim Çocuklar'ı büyük tehlike bekliyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek

Yeni yasa taslağı için tarih verdi: Bir sefere mahsus çıkarılacak