UNDP Türkiye, Atlantik denizyıldızı işgaline karşı proje başlattı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye'ye, denizlerinde ciddi tehdit oluşturan 'yırtıcı Atlantik denizyıldızı' işgaliyle mücadelede destek veren bir proje başlattı. Proje, denizyıldızlarının toplanıp kaldırılmasını amaçlıyor ve ayrıca istilacı yabancı deniz türlerine ilişkin bir veritabanı oluşturacak.

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Atlantik denizyıldızının çeşitli fotoğrafları

4. Atlantik denizyıldızının çeşitli fotoğrafları

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye'ye, denizlerinde ciddi tehdit oluşturan "yırtıcı Atlantik denizyıldızı" işgaliyle mücadelede destek veren bir proje başlattı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Atlantik denizyıldızının, ülkenin kıyı hatlarında yıkıma yol açtığını ve deniz biyoçeşitliliği ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünü tehdit ettiğini söyledi.

"Türk sularında 105 farklı istilacı yabancı tür bulunuyor. Ama bunlar arasında en yıkıcı deniz canlıları denizyıldızları, çünkü birçok işgalci tür gibi denizyıldızları da hızlı ürüyor. Hızla adapte oluyorlar ve doğal avcıları yok. O yüzden denizyıldızı, buradaki Marmara Denizi gibi Türk denizlerine geldiğinde midyeleri ve kabuklu deniz ürünlerini yiyip bitiriyor."

UNDP projesi, bu tehlike hakkında farkındalık oluşturmayı ve en fazla denizyıldızı toplayana ödüllerin verildiği yarışmaların düzenlenmesi gibi yenilikçi yöntemlerle denizyıldızlarının toplanıp kaldırılmasını amaçlıyor.

"Öncelikle işgali önlemek istiyoruz. Sonrasında işgali önleyemezsek azaltmaya ve engellemeye çalışıyoruz."

Ayrıca UNDP projesi kapsamında, istilacı yabancı deniz türlerinin oluşturduğu tehditlere ilişkin güncel bilgi sunacak bir halka açık veritabanı da oluşturulacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)