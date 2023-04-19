ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KAZAN PATLADI - 4 Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan tek katlı betonarme yapının içindeki sıcak su kazanı patladı.

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KAZAN PATLADI - 4

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan tek katlı betonarme yapının içindeki sıcak su kazanı patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki tek katlı betonarme yapının binanın içinde bulunan sıcak su kazanı saat 16.00 sıralarında patladı. Patlamanın etkisiyle betonarme yapının ön ve arka duvarları yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki bir otomobil zarar gördü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastane dışında bulunan sıcak su kazanı henüz tespit edilemeyen bir sebeple patlamış, ilgili bölümde maddi hasar oluşmuştur. Olayda yaralanan kimse yoktur. Hastanenin faaliyetinin etkilenmesi söz konusu değildir. Geçmiş olsun" dedi.

Çocuğunu hastaneye getiren bir kadın, "Poliklinik bölümüne çocuğu kontrol ettirmeye gelmiştim. Bir anda dışarıdan patlama sesi geldi. Ambulans ve polis geldi. Herkes etrafa toplanmaya başladı. Yoğun duman oldu" diye konuştu.