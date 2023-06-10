Ümraniye'de Yangına Müdahale Ederken Yaralanan İtfaiye Eri Şehit Oldu

Ümraniye İtfaiye Grubu'nda görevli Özcan Gök, yangına müdahale ederken yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. İstanbul İtfaiyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ümraniye'de yangına müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök, yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve İtfaiye Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İstanbul İtfaiyesinde görevli Özcan Gök, Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki yangına çatıdan müdahale etmeye çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanmıştı.