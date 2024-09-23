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Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan bir şüpheli, yaşanan arbede sırasında 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı görevli memurdan aldığı silahla vurarak şehit etti. Çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralanırken, kadın polisin 26 suç kaydı bulunan saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı. 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 26 suç kaydı bulunan saldırgan tarafından vurulduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

OPERASYON SIRASINDA ARBEDE YAŞANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

KADIN POLİSİN VURULDUĞU ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın operasyon sırasında yaşanan arbede sırasında vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde 26 suç kaydı bulunan saldırganın silahı kaptığı gibi polislere ateş açtığı anlar yer aldı.

Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Güvenlik Kamerası Motosiklet İstanbul Ümraniye Güncel Polis Polis

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