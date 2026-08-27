Ümraniye'de cipin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı; çocuğu motokurye bir an olsun bırakmadı

ÜMRANİYE'de sokaktan çıkan otomobile caddede seyir halinde olan cip çarptı. Kazada otomobilde bulunan kadın sürücü yaralandı. Kaza sırasında araçta bulunan çocuğa yoldan geçen bir motokurye kucağına alıp, bir an olsun bırakmadı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 13.10 sıralarında Çamlık Mahallesi İlkbal Caddesinde meydana geldi.İddiaya göre 34 PMU 527 plakalı otomobil sürücüsü sokaktan caddeye çıkacağı sırada seyir halindeki 34 NET 625 plakalı cip araca çarptı.Çapmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve dükkanın merdiven boşluğuna savrulan otomobil duvara çarparak durabildi. Otomobilde bulunan sürücünün çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken sağlık ekipleri ise, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR ELİYLE KASKI BİR ELİNDE ÇOCUĞU TUTTU

Yaralı sürücünün kaza sırasında araçta bulunan çocuğuna ise yoldan geçen bir motokurye göz kulak oldu. Elindeki kaskı bırakmayan kurye, kadın sürücünün çocuğunu da kucağına alarak panik yapmasına engel olmaya çalıştı. Bir yandan da cep telefonuyla konuşan motokurye çocuğu bir an olsun yalnız bırakmadı. Polis gözetiminde sürücünün çantasını ve değerli eşyalarını da alan motokurye küçük çocuğun yanından ayrılmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra cadde trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde sokaktan çıkan otomobile caddede seyir halinde olan cipin çarptığı anlar görülüyor. Otomobilin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ve iş yerinin merdiven boşluğuna düştüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı