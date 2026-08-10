Umman-Japonya Liderlerinden Bölgesel Görüşme

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Sultan Bin Tarık ile Japonya Başbakanı Takaiçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Takaiçi'nin Umman'ın diyalog ve gerilimi azaltma çabalarını desteklemesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA