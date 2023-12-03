UMKE personeli trafik kazasında hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden UMKE personeli Sinan Sula'nın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Cenaze törenine, Sula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, UMKE personeli ile sağlık çalışanları katıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden UMKE personeli Sinan Sula'nın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Sula'nın cenazesi, aile ve yakınları tarafından İskenderpaşa Camisi'ne getirildi.
Sula'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Güzelce Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Sula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, UMKE personeli ile sağlık çalışanları katıldı.