Ümit Özdağ: 'Şehit aileleri ve gazilerimize verilen söz tutulmazsa Zafer Partisi'nin kapıları kendilerine açık'

Haber: Batuhan Dükel / Kamera: Ünal Aydın

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eşit özlük hakları talebiyle eylem yapan er şehit aileleri ve er gazilere verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ettiklerini belirterek, "Eğer ekim ayında bu söz yerine getirilmez ve Ankara'ya gelirlerse Zafer Partisi Genel Merkezi olarak kapılarımız gazilerimize ve şehit yakınlarına sonuna kadar açıktır. Geceleri genel merkezde kalabilirler" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Mehmet Yurdakul ile görüştü. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, şehit aileleri ve gazilerin taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına ilişkin taleplerinin yanı sıra başka hassasiyetlerinin de bulunduğunu belirterek, kendisine aktarılan görüşleri şöyle anlattı:

"Şunu ifade ettiler: 'Bize maddi iyilikler sağlayarak kırmızı çizgilerimizden taviz vermemizi kimse beklemesin. Meclise gittiğimiz zaman biz orada vatanın bütünlüğünü konuşacağımızı zannediyorduk. İşte özlük haklarınızı nasıl iyileştireceğimizden bahsettiler. Oysa bizi ilgilendiren özlük hakları değil, kırmızı çizgilerimiz' dediler. Çok da haklılar. Zaten şehit ailelerine ve sevgili gazilerimize yakışan duruş da budur."

"ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NİN KAPILARI GAZİLERİMİZE VE ŞEHİT YAKINLARINA AÇIKTIR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ağustos ayında eşit özlük hakları talebiyle Ankara'da eylem yapan er şehit aileleri ve er gazilere, "Ekim'de Meclis açıldığında inşallah sizlerin haklarını iade noktasında, verilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapacağım. Bunun sözünü veriyorum" demişti. Şehit aileleri ve gaziler, bu açıklamanın ardından eylemlerini durdurmuştu.

Özdağ'a, ekim ayına gelinmesine rağmen söz konusu taleplerin karşılanmasına ilişkin durum ile eylemler sırasında "uygunsuz davranışları" gerekçe gösterilerek Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nun uyum evine girişinin 11 ay 15 gün yasaklanması hakkındaki görüşleri soruldu.

Verilen sözün yerine getirilip getirilmediğini takip ettiklerini belirten Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Biz de bu sözün yerine getirilip getirilmeyeceğini takip ediyoruz. Ben kendilerine şunu söyledim: Eğer ekim ayında bu söz yerine getirilmez ve Ankara'ya gelirlerse yazın olduğu gibi sıcak olmaz hava. ve onlara hakları olan yerlerde kalma izni verilmez ise Zafer Partisi Genel Merkezi olarak kapılarımız gazilerimize ve şehit yakınlarına sonuna kadar açıktır. Geceleri genel merkezde kalabilirler. Bizim misafirimiz olarak diledikleri kadar, biz onların bütün ihtiyaçlarını karşılarız."

Kaynak: ANKA