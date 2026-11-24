Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Dursun ALKAYA

(KIRIKKALE) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Şimdi PKK silahla, terörle yapamadığını siyasetle yapacağını söylüyor ve bu süreç başlarken bize 'Şart yok, PKK silah bırakacak ve kendisini feshedecek' demişlerdi. PKK silah bırakmadı, PKK kendisini feshetmedi" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanlığını ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Özdağ ve Şube Başkanı Rıfat Öcal, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, gittikleri illerde önce şehitlikleri, ardından şehit ve gazi derneklerini ziyaret ettiklerini söyledi. Özdağ, "Şehitlikler çünkü bu ülkede Türk milletinin tapu senetleri ve sizler de bu ülkenin gerçek sahiplerisiniz. Bu ülke için bedel ödemiş insanlarsınız, şehit yakınları ve gazilerimiz" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya değinen Özdağ, Kürtlerin kurucu unsur olarak yer alacağı yeni bir yapılanma önerisine tepki gösterdi. Özdağ, şöyle konuştu:

"Yani Türk milletini Türk, Kürt diye ikiye bölmeyi, Yugoslavya, Çekoslovakya, Lübnan gibi parçalara ayırmayı 'demokratik cumhuriyet' diye millete anlatmaya çalışıyorlar. Sizler en yakından bilenlersiniz. Bu ülke 1984'ten beri binlerce evladını vatanın birliği korunsun, ülke bölünmesin diye feda etti. Onlar da hayatlarını ve kanlarını feda ettiler. Gazilerimiz kanlarını, uzuvlarını feda ettiler.

"TERÖRÜN BİTMESİ TERÖRÜN İSTEDİKLERİNİ KABUL EDEREK OLMAZ"

Şimdi PKK silahla, terörle yapamadığını siyasetle yapacağını söylüyor ve bu süreç başlarken bize 'Şart yok, PKK silah bırakacak ve kendisini feshedecek' demişlerdi. PKK silah bırakmadı, PKK kendisini feshetmedi."

İktidarın infaz yasasını değiştirerek binlerce PKK'lıyı serbest bıraktığını ileri süren Özdağ, sürecin ilerlemesi için yasal düzenlemeler yapılmasının ve Anayasa'nın değiştirilmesinin istendiğini söyledi. Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir terör örgütü istedi diye bu ülkenin bölünmesine izin vermeyiz. Ve gazilerimizin, şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatana sahip çıkma konusunda kararlıyız. Terör bitsin elbet. Ama terörün bitmesi terörün istediklerini kabul ederek ve teröre teslim olarak olmaz. Terör ezilerek biter ya da teslim olarak biter. Şimdi ne ezilme var ne PKK terör örgütü teslim oluyor. Aksine Türkiye'yi teslim almaya çalışıyor. Bu kabul edilebilir değil. Biz bunu kabul etmeyeceğiz ve bu konuda size de sözümüzü teyit etmeye geldik bugün buraya."

ÖCAL: "TERÖR BİTERKEN DE BİZLERİN RENCİDE EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ"

Derneğin Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal da Kırıkkale'nin nüfusuna göre en çok şehit veren illerin başında geldiğini söyledi. "Biz tabii terörün bitirilmesi için şehit olduk, gazi olduk. Terörün bitirilmesini en çok biz istiyoruz" diyen Öcal, şehitlerin ve gazilerin Anayasa'yı, devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını korumak için mücadele ettiklerini belirtti.

Öcal, "Ama bizim önceliklerimiz var. Terör biterken de bizlerin rencide edilmemesini istiyoruz. Biz devletimizi yönetenlere güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Bizim mücadele ettiğimiz, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmemesi. Biz bunu istiyoruz" dedi. Rıfat Öcal, Anayasa'nın 42'nci ve 66'ncı maddelerine de dokunulmamasını istediklerini söyledi.