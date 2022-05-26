Ümit Özdağ, Aynur Doğan'ın İBB konserine çıkmasına tepki gösterdi - Haberler

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Ümit Özdağ, Aynur Doğan'ın İBB konserine çıkmasına tepki gösterdi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, daha önce Almanya'da terör örgütü PKK elebaşının posteri önünde sahne alan Aynur Doğan'ın, İBB'nin "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında vereceği konsere tepki gösterdi. Özdağ, "Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi, 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. 'Muhalefeti eleştirmeyin' diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu?" ifadelerini yazdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Almanya'da terör örgütü PKK elebaşının posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ( İbb ) "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında konser verecek olmasına sert tepki gösterdi.

Ümit Özdağ, Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın İBB konserine çıkmasına tepki gösterdi

Özdağ, 28 Mayıs'ta sahne alması planlanan Aynur Doğan'ın, daha önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin önünde konser verdiği günden bir fotoğraf paylaştı.

Özdağ tweet'ine, "Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. 'Muhalefeti eleştirmeyin' diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu?" ifadelerini yazdı.

Ümit Özdağ, Aynur Doğan'ın İBB konserine çıkmasına tepki gösterdi

Çok sayıda sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve vatandaş da yaptıkları paylaşımlarda, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu bir dönemde organize edilen Aynur Doğan konserine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Zafer Partisi, Aynur Doğan, Ümit Özdağ, İBB, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Doğrucu Davud:

İmamoğlu bu ısrarlarıyla kendisine oy veren binlerce kişinin pişman olmasına yol açıyor. HDP lilere şirin gözüküp seçmenin yüzde 9 unun oyunu alayım derken yüzde 20 oydan olacak haberi yok

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

pkk paçavraları önünde eli kanlı terör örgütüne şarkılar söyleyen birinin,, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ sınırları içinde nefes alması bile haramdır, BU TOPRAKLAR İÇİN CAN VEREN ŞEHİTLERE yapılmış saygısızlıktır ahlaksızlıktır..!!!!

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