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Ümit Özdağ, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıyı lanetledi

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Ümit Özdağ, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıyı lanetledi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa Turgutlu'da bir okul önündeki silahlı saldırıyı sosyal medya hesabından lanetledi. Saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisi'da bir okul önündeki silahıl saldırıya ilişkin, "Çocuklarımızın güvenliğini hedef alan her türlü şiddeti lanetliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Çocuklarımızın güvenliğini hedef alan her türlü şiddeti lanetliyorum."

Kaynak: ANKA
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