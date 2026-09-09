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Ümit Özdağ’dan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı: "Zafer Partisi, Yunan fırsatçılığına hiç beklemediği bir şekilde cevap verecektir"

Ümit Özdağ’dan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı: 'Zafer Partisi, Yunan fırsatçılığına hiç beklemediği bir şekilde cevap verecektir'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak, "Zafer Partisi, Yunan fırsatçılığına hiç beklemediği bir şekilde cevap verecektir" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak, " Zafer Partisi, Yunan fırsatçılığına hiç beklemediği bir şekilde cevap verecektir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özdağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İzmirliler, Yunan ordularının haysiyetsiz ve pis işgalinden kurtuluşunuzun 104. yıl dönümü kutlu olsun. Yunan işgali haysiyetsiz bir işgaldir. Yunan ordusu Türk ordusunu yenerek İzmir'i işgal etmemiştir. Birinci Cihan Harbi boyunca 7 cephede savaşmış ve kapitalist-emperyalist ülkelerin büyük kaynakları karşısında tükenmiş ve yenilmiş, silah bırakmış bir Türkiye ve İzmir'i fırsatçılık yaparak işgal etmiştir.

Yunan fırsatçılığı bugün de İsrail ile iş birliği yapılarak yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Zafer Partisi, Yunan fırsatçılığına hiç beklemediği bir şekilde cevap verecektir."

Kaynak: ANKA
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