Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na Televizyon Programında Tartışma Daveti Yaptı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, "Ahmet Davutoğlu, ABD'nin en önemli dış politika dergisi ve Amerikan derin devletinin entelektüel yüzü olan Foreign Affairs Dergisi, seni 'ABD'nin Ankara'daki' adamı diye ifade etti mi etmedi mi?" diye sordu. Özdağ, Davutoğlu'nu televizyon programında tartışmaya davet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisi hakkında öne sürdüğü iddialara yanıt verdi. Özdağ şöyle konuştu:

"Ahmet Davutoğlu dün bana yine saldırmış. Ahmet Davutoğlu, benim Türk Devleti ve Türk milletinden gizlediğim hiçbir şey yok, hiçbir zaman da olmayacak.

"Ben MOSSAD'dan brifing de almadım, ders de almadım"

Geçen sene Mossad'dan ders aldığımı söyledin. Yalan söyledin. Seni mahkemeye verdim. Avukatın savunma olarak 'Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ı kastetmedi' dedi. Yalan söylettin. Sözünün arkasında duramadın. Dava düştü. Sonra da avukatın dava düştüğü için benden ücret istedi. Şimdi MOSSAD'dan brifing aldığımı söylüyorsun. Ben MOSSAD'dan brifing de almadım, ders de almadım Ahmet.

"Araya koyduğun adamlara rağmen senin yönetim kuruluna girmene itiraz ettim ve yönetim kuruluna alınmadın"

Gelelim gerçeğin ne olduğuna. Bak dikkatli dinle. Bir daha hata yapma. ASAM yani Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı olduğum dönemde 1999-2002 yılları arasında dünyanın birçok ülkesinde düşünce kuruluşları ile toplantılara katıldım. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İran, İsrail, Rusya… Bu ASAM senin yönetim kuruluna girmek için çok çabaladığın, bana 'Ahmet Davutoğlu'na askerler karşı çıkmaz, Harp Akademilerinde derse gidiyor artık' dedirttiğin ASAM'dan bahsediyorum. Bu ricalara rağmen, araya koyduğun adamlara rağmen senin yönetim kuruluna girmene itiraz ettim ve yönetim kuruluna alınmadın. Hatırladın değil mi Ahmet? Unutmuş olamazsın.

İsrail'de de değişik toplantılara ekip olarak katıldık. Ben bu ekibin başkanlığını yaptım bu toplantılarda. Bu toplantılarda ASAM heyetinde emekli orgeneral, emekli MGK eski genel sekreteri, emekli kuvvet komutanı, emekli büyükelçi, emekli tümgeneraller de bulunuyorlardı. Her seferinde Türk büyükelçiliği ile irtibat içinde olundu. ve ben bu toplantıların tamamını Türk Devleti ile, bazılarını da kamuoyu ile paylaştım Ahmet.

Evet, MOSSAD'tan brifing almadım ancak bir İsrail düşünce kuruluşunun düzenlediği bir çalıştayda İsrail ordusundan bir istihbaratçı tümgeneral, Türk büyükelçiliğinin temsilcisinin de olduğu ve yanında oturduğu ortamda bize Ortadoğu'ya, İsrail Ordusu'nun bakışı konusunda bilgi verdi. Ahmet, özetle bak ben MOSSAD'dan ne senin söylediğin gibi ders ne de brifing almadım ama İsrailli bir düşünce kuruluşunun çalıştayında bir tümgeneralin brifingini dinledim. Bunu da kamuoyu ile ben paylaştım. Sen de videosunu yeni izlemişsin, onu söylüyorsun en son olarak. MOSSAD bitti şimdi generale geldi. Gizli olsa paylaşır mıydım Ahmet? Ben doğruya bütünüyle aktarıldığı zaman 'doğru' derim.

"Ben kurum kurup devlete hem de senin ve Babacan'ın döneminde hediye etmiş bir adamım"

Ahmet Davutoğlu, ben senden farklı olarak işimi çok iyi yaparım. Sen Türk dışişleri tarihinin en kötü Dışişleri Bakanısın. Ben ASAM başkanlığını da çok iyi yaptım. ASAM'ın alt kuruluşu olarak kurduğum Ermeni Araştırmaları Enstitüsü adlı enstitü, Babacan'ın Dışişleri bakanlığı sırasında Türk Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum haline getirildi. Sen de 2-3 ay sonra dışişleri bakanı olunca bu kurum sana da bağlandı. Ben kurum kurup devlete hem de senin ve Babacan'ın döneminde hediye etmiş bir adamım.

"Foreign Affairs Dergisi, seni 'ABD'nin Ankara'daki' adamı diye ifade etti mi etmedi mi?"

Gelelim Ahmet, benim soracağım sorulara: Ahmet Davutoğlu, ABD'nin en önemli dış politika dergisi ve Amerikan derin devletinin entelektüel yüzü olan Foreign Affairs Dergisi, seni 'ABD'nin Ankara'daki' adamı diye ifade etti mi etmedi mi?

"Ahmet, senin İsrail ile çok derin bir bağın var"

Gelelim ikinci soruya: Beşar Esad devrilince Trump Suriye'nin Yahudilere vaat edilmiş toprakların parçası olduğu kabulünden hareket ederek '2 bin yıldır devam eden işgal sona erdi' dedi. ABD'nin Ankara'daki en iyi adamı olarak sen bu 2 bin yıllık işgalin bitirilmesinde nasıl bir rol aldın? Ahmet, senin İsrail ile çok derin bir bağın var. Bu nereden geliyor?

"Cesaretin varsa gel televizyonlarda konuşalım"

Beni daha fazla zorlama Ahmet Davutoğlu. Son olarak korkma, zerre kadar cesaretin varsa gel televizyonlarda konuşalım. Öyle sağdan soldan topladığın 2-3 kişinin karşısında yaptığın öfkeli konuşmalarla bu işler olmuyor. Gel de Ahmet dosyaların üstünde, tek tek dosyaları konuşalım. Bu kadar cesur musun Ahmet? Yüreğin var mı?"