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Özdağ'dan Güvenpark'ta gazilere destek çağrısı

Özdağ'dan Güvenpark'ta gazilere destek çağrısı
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları için yaptığı açlık grevine destek amacıyla cumartesi günü Güvenpark'ta olacağını duyurdu. Özdağ, 'Teröristler affedilirken şehit ve gazilerin yanında durmak namus borcudur' dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, rütbe ayrımı yapılmadan eşit özlük haklarından yararlanma talebiyle Ankara Güvenpark'ta açlık grevi yapan er şehit yakınları ve gazilere destek vermek üzere cumartesi günü saat 13.30'da Güvenpark'a gideceğini belirterek, "Büyük Türk Milleti'ni vatan ve millet uğruna bedel ödeyen kahraman gazilerimize destek olmak üzere Ankara Güvenpark'a davet ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, er statüsündeki şehitlerin yakınları ile gazilerin rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarından yararlanma talebiyle Ankara Güvenpark'ta başlattığı açlık grevine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, cumartesi günü saat 13.30'da Güvenpark'a giderek şehit yakınları ve gazilere destek vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk Milleti'ni cumartesi günü saat 13.30'da vatan ve millet uğruna bedel ödeyen kahraman gazilerimize destek olmak üzere Ankara Güvenpark'a davet ediyorum.

Çerçeve yasa ile bebek, asker, öğretmen, yaşlı, genç demeden binlerce insanımızı katleden PKK'lı teröristler affedilirken, bedel ödeyen şehitlerimizin, gazilerimizin yanında durmak namus borcumuzdur."

Kaynak: ANKA
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