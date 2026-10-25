Ümit Kocasakal İstanbul Barosu seçiminde oyunu kullandı, ilk 4 madde uyarısı yaptı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Haliç Kongre Merkezi'nde seçim yapılıyor. Eski İstanbul Barosu Başkanı ve Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, oyunu kullandıktan sonra "İlk 4 maddeye -olumlusunu olumsuzunu bilmem- kimse dokunamaz. Dokunanın da eli yanar. İstanbul Barosu, bu kurucu mimarinin ve ilk 4 maddenin koruyucusudur" dedi.

Dünyanın en büyük barolarından birisi olan, yaklaşık 70 bin avukatı bünyesinde barındıran İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde bugün oy kullanma işlemi yapılıyor.

9 adaylı yarışta eski İstanbul Barosu Başkanı ve Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, oyunu kullandı. Sonrasında açıklama yapan Kocasakal, şunları söyledi:

"Daha önce söylediğim şeyleri tekrar edeyim. Türkiye'nin bu sıkıntılı döneminde cumhuriyete karşı bir kalkışma görüyorum. Üniter devlete, bölünmez bütünlüğe karşı bir tehlike görüyorum. Dolayısıyla hukuk devleti deseniz adeta hak ve özgürlükler karneye bağlanmış. Bütün hak ve özgürlüklere erişim engeli getirilmiş. Mesleğimizin çok ciddi sorunları var. Bu kadar ağır bir tabloda İstanbul Barosu'nu bu zihniyet yönetemez. Hele böyle çerçeveci, aynı yolun yolcusu, bugüne kadar ülkenin bölünmez bütünlüğü ile ilgili hiçbir hassasiyet göstermemiş, mesleğin sorunlarına sahip çıkmamış, cılız 1-2 açıklamadan başka cesur, kararlı hiçbir duruş göstermemiş bir zihniyetin baroyu yönetmesini içime sindiremediğim için ben tekrar aday olmak durumunda kaldım. Bugün ben İstanbul Barosu avukatlarının ülkesine, bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetine, mesleğine sahip çıkacağını düşünüyorum. En azından ben bu düşünceyle aday oldum, takdir sevgili meslektaşlarımın. Şunu açık söyleyeyim. Anayasanın ilk 3 maddesi 1923 Cumhuriyeti'nin kuruluş mimarisidir, taşıyıcı kolonlarıdır. Bu ilk 3 maddeye ve dolayısıyla onu koruyan 4. maddeye, yani ilk 4 maddeye -olumlusunu olumsuzunu bilmem- kimse dokunamaz. Dokunanın da eli yanar. İstanbul Barosu, bu kurucu mimarinin ve ilk 4 maddenin koruyucusudur. Bunu da herkes böyle bilsin."

Kaynak: ANKA