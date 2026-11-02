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Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını Taksim'deki törenle devraldı

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Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını Taksim'deki törenle devraldı Haber Videosunu İzle
Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını Taksim'deki törenle devraldı
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İstanbul Barosu başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal, Taksim'deki baro binasında düzenlenen törenle görevi devraldı. Kocasakal, baronun köklü bir kurum olduğunu ve kurumsallığı koruyacaklarını söylerken, devreden Kaboğlu projeler ve kütüphane inşaatı hakkında bilgi verdi.

İstanbul Barosu başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal, düzenlenen törenle görevi devraldı.

Taksim'deki baro binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Kocasakal, İstanbul Barosunun büyük ve köklü bir kurum olduğunu, bugün kendilerinin yarın ise başka kişilerin başkanlık görevini devralacaklarını söyledi.

Kocasakal, siyasi duruşun, çizginin ayrı bir nokta olduğunu belirterek, "2 sene boyunca sonuç itibarıyla buraya bir emek harcanmış. Bu seçim aynı zamanda bayrak yarışı. Bayrağı bir şekilde sizden devralıyoruz biz de yarın başkasına vereceğiz. Dolayısıyla üzerine koyarak gitmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosunun itibarının her şeyin üzerinde olduğuna değinen Kocasakal, bu itibarı korumak adına kurumsallığı sonuna kadar sürdüreceklerini, yönetimler değişse de kurumsallığın kalıcı olduğunu aktardı.

Kocasakal, "Bir siyasi duruş veya çizgi, avukatların sorunları, tehditler ya da itibarımıza yönelik saldırılar söz konusu olduğunda omuz omuza ve el ele vermeye engel oluşturmuyor. İstanbul Barosunun yeni yönetimi de bu anlayışla hareket edecektir." dedi.

Görevini devreden İbrahim Özden Kaboğlu, görevi devralan Ümit Kocasakal'a görev süresi boyunca gerçekleştirilen projeler, kütüphane inşaatı ve devam eden dosyalar hakkında bilgi verdi.

Devir teslim töreninde Kocasakal, Kaboğlu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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