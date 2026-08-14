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AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar

AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
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AK Parti'ye geçeceği söylenen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında üretilen yalan ve kirli bilgilere sabırla katlandığını belirterek, kirli siyaset arenasında bu tür saldırıların süreceğini ancak doğru bildiklerini yapmaya devam edeceğini ve gerisini Allah'a havale ettiğini açıkladı.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki beklentiler son anda boşa çıktı.

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Nihayet bugün 14 Ağustos… Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim. Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek. Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var: Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakar olduğunu daha açık görüyorsunuz.

Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Gerisini Allah'a havale ediyorum…"

Kaynak: ANKA
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