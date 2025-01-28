Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali 2024'te Başlıyor

Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali 2024'te Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkincisi düzenlenecek 'Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali', 22 Şubat-13 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde gerçekleştirilecek. 'Dalga Kumaş' temasıyla gerçekleşecek etkinlik, tarihi mekanları ve sanatçıları bir araya getirecek.

Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali", Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki tarihi ve doğal mekanlarda gerçekleştirilecek.

Gazipaşa Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenecek bienal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Turizm İşletmeciler Derneği, Alanya Üniversitesi ve Ticaret Odasının desteğiyle 22 Şubat-13 Nisan'da yapılacak.

Gazipaşa ve Alanya'nın tarihi ve doğal mekanlarında düzenlenecek organizasyon, bu yıl "Dalga Kumaş" temasıyla başlayacak. Selinus ve Lamos antik kentleri, Yalan Dünya Mağarası, Kızıl Kule, Alanya Tersanesi ve Syedra Antik Kenti gibi tarihi mekanlar, bienale ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Nihat Özdal'ın üstlendiği bianelle Akdeniz'in sonsuz dalgalarının kıyılara bıraktığı izlerle insan emeğiyle yaratılan kumaşların düzeni arasındaki ilişkiler keşfedilecek.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirecek etkinlikte, Akdeniz'in su kaynaklarının dokuma ve ipek üretimindeki tarihsel rolü, bugünün çevresel sorunlarıyla ele alınacak, tekstilin bir malzeme olmanın ötesinde hikaye ve hafıza taşıyıcısı olduğu vurgulanacak.

Dokuma atölyeleri, sanat performansları, sergi ve panellerle izleyicilere çok yönlü deneyim sunulacak.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
img

Galatasaray'a yeşil ışık
img

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
img

ABD verdiği pozu konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.