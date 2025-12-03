Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Sona Erdi

(İSTANBUL) - 1. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bir hafta boyunca süren tartışmalar, film gösterimleri ve ustalık sınıflarının ardından İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Pınar Altuğ'un sunduğu gecede Altın Terazi yarışmalarının kazananları açıklanırken, dünya sinemasının usta görüntü yönetmenlerinden Yorgos Arvanitis'e "Sinemaya Katkı Ödülü" takdim edildi.

Adalet ve Sinema Derneği tarafından Prof. Dr. Adem Sözüer başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci direktörlüğünde düzenlenen festival, 26 Kasım'daki açılışın ardından 15. kez sinemaseverlerle buluştu. Kapanışta konuşan Prof. Dr. Bengi Semerci, festival destekçilerine teşekkür etti ve festival kapsamında gelecek yıldan itibaren Filistinli yönetmen Rashid Masharawi'nin kurduğu Masharawi Fonu aracılığıyla para ödüllü İnsan Hakları Ödülü verileceğini duyurdu. Semerci, "Festivalle aynı gemideyiz, adalete doğru" dedi, Masharawi'ye teşekkür etti.

Hartum En İyi Film Ödülü'nü Aldı

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananı, Sudanlı yönetmenler Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea Mohamed Ahmed ve Phil Cox imzalı hibrit belgesel Hartum / Khartoum oldu. Jüri, filmi "Sudan'ın yakın tarihindeki kanlı bir dönemi anlatırken tipik belgeselin sınırlarını aşan bir başyapıt" sözleriyle değerlendirdi.

Filmin yapımcısı Giovanna Stopponi ödülü alırken yaptığı konuşmada duygularını şöyle ifade etti:

"Çok heyecanlı, onurlu, şaşkın ve mahcubum. Bu ödülü Sudan'a, Sudan halkına, meslektaşlarıma ve filmimin katılımcılarına ithaf etmek isterim. Böyle filmlere ihtiyacımız var, onları yapmak için cesarete ihtiyacımız var. Bu cesaret özellikle tanıklıklarını dünyaya taşıyan katılımcılara ait. Sinema bir direniş eylemidir."

Arvanitis Ayakta Alkışlandı: "Yaşasın sinema"

Yunan yönetmen Teodoros Angelopoulos'un görsel dünyasını kuran, 113 filme imza atan, "ışıkla yazan" usta görüntü yönetmeni Yorgos Arvanitis, Sinemaya Katkı Ödülü'nü Prof. Dr. Adem Sözüer'den aldı. Arvanitis salonda ayakta alkışlandı.

Arvanitis, "Kamera arkasında kendimi daha iyi hissediyorum, kameranın önünde olmak zor. Bu büyük onur için çok teşekkür ederim. İstanbul'u yeniden keşfetmek için döneceğim. Ben sinemaya 1958'de başladım, görüntü yönetmeni olarak ilk filmimi 1961'de yaptım. Uzun metrajlara ara verdim ama elbette ki film yapmaya devam edeceğim. Yaşasın sinema" dedi.

Jüri Özel Ödülü Shadowbox'a

Kapana Kısılmak / Shadowbox, Tanushree Das ve Saumyananda Sahi imzasıyla Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Jüri, filmi "sade bir estetikle kurgulanmış, ajitasyona başvurmadan izleyiciye derinden dokunan bir yapım" olarak değerlendirdi.

Yönetmenler gönderdikleri mesajda şunları kaydetti:

"Keşke o güzel İstanbul'da sizlerle birlikte olabilseydik. Sadece sinemadan ibaret olmayan, sosyal adaleti de savunan bir festivalin parçası olmak bizim için çok anlamlı. Bu harika ödül için çok teşekkür ederiz."

SİYAD Ödülü: Sazlıkta Cinayet

Tuba Büdüş, Murat Tırpan ve Erman Ata Uncu'dan oluşan jüri SİYAD Ödülü'nü Sazlıkta Cinayet / Reedland filmine verdi. Gerekçeleri ise şöyleydi:

"Sıradan bir sazlığı suçun ve vicdanın tekinsiz hafıza mekanına dönüştürmesi ve gösterilmeyen üzerinden kurduğu gerilimle izleyiciyi kuşatması."

Yönetmen Sven Bresser sahnede yaptığı konuşmada, "Festivale ve jüriye teşekkür ederim. Salonda pek çok genç gördüm, bu çok özel ve sürdürülmesi gereken bir şey" diyerek duygularını ifade etti.

Kısa Metrajın Kazananı: In Retrospect

Altın Terazi Kısa Metraj En İyi Film Ödülü, Mila Zhluktenko ve Daniel Asadi Faezi'nin Geçmişe Bakmak / In Retrospect filmine verildi. Jüri, filmi "ırkçılık ve yabancı düşmanlığının geçmiş ve bugünü arasındaki güçlü bağları kurması" nedeniyle seçti.

Yönetmenler gönderdiği mesajda, "Filmimizin Türkiye'de gösterilmesi ve ödül alması bizim için çok şey ifade ediyor. Almanya'da pek çok binanın inşasında çalışan Türkiyeli işçilerden bahsediyoruz; filmin Türkiye'de izleyiciyle buluşması bizi çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü: Temel Eğitim

Aria Sanchez ve Marina Meira'nın Temel Eğitim / Primary Education filmi Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Jüri, filmi "kız çocuklarının rekabete zorlanmasını güçlü metaforlarla anlatan, naif ve etkileyici bir çalışma" olarak niteledi.

Yapımcı Julia Marco ödülü alırken, "Bağımsız filmde mesajın anlaşılmayacağından korkarsınız. Bu ödül bunun anlaşıldığının kanıtı" dedi.

Öğrenci Jürisi Ödülü: İki Dünya Arasında

Öğrenci jürisi, Huo Meng'in İki Dünya Arasında / Living the Land filmini ödüle değer buldu. Jürinin gerekçesi şöyleydi:

"Coğrafi sınırları aşan sinematografik evreni, adalet teması ve görünmezlik mücadelesine tanıklık ettirmesiyle bizi derinden etkiledi."

Ödülü yönetmen adına Prof. Zhou Qianwen aldı ve "Umarım filmi seçen öğrenciler bir gün bizi Şanghay'da ziyaret eder," dedi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ödüllerin Tam Listesi :

Altın Terazi Uzun Metraj En İyi Film: Hartum / Khartoum

Jüri Özel Ödülü: Kapana Kısılmak / Shadowbox

Kısa Metraj En İyi Film: Geçmişe Bakmak / In Retrospect

Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü: Temel Eğitim / Primary Education

SİYAD Ödülü: Sazlıkta Cinayet / Reedland

Öğrenci Jürisi Ödülü: İki Dünya Arasında / Living the Land