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Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya canlı yayında uluslararası suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 10'u kırmızı bültenle aranan 234 kişinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya "13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 5 ülkedeki zehir tacirlerine ağır bir darbe vurduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya liderliğinde tarihi operasyonlardan birine daha imza attı. Canlı yayında operasyona ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, 5 ülkedeki zehir tacirlerine çok ağır bir darbe indirildiğini duyurdu.

"ORKİNOS-BULUT OPERASYONU"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası organize uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan "Orkinos-Bulut Operasyonu"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

234 ÜST DÜZEY SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlediğimiz hedef şahıslar 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumluydular. 9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'ı kırmızı bültenle aranıyordu.

Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

5 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler. Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor.

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Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıAydın Doğan:

isteyince 234 kişi birden, istemezlerse el kol sallaya sallaya gezer. The Banana Republic

Yorum Beğen305
Yorum Beğenme171
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Haber Yorumlarıhasan ekinci:

Yorumlara baktımda hep nefatif. Bi Başarıyıda tebrik edin, Çalışan insanları takdir edin YOK sanki yorum yapanların hepsi uzman, profesor, toplum mühendisi, üst sınıf insanlar. Bi birmediniz ...

Yorum Beğen329
Yorum Beğenme97
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Haber YorumlarıErkan Dag:

Tayyip ve adamları yine köşeyi döndü

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme220
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Haber YorumlarıGalez oglu:

Satacak bisey kalmadi diyoruz da adamlar yeni gelir kapisi olusturuyor . Yeni trend mal varligina el koyma

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

en büyük suç örgütüne de biz operasyon yapacaz inşallah az kaldı.

Yorum Beğen134
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Meksikanin bizi kiskandigina ikna oldum.

Yorum Beğen172
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Haber YorumlarıAydın Doğan:

Haberin başlığı değişmiş. Şimdi anladıııım. Kasa boş olduğu içinmiiiiiişş. Tamamen duygusal yaniiii...

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Yorum Beğenme108
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Haber YorumlarıHalit:

idam gelmeli ve örgütlü suçlara idam uygulanmalı

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

senden önceki bakan ne yapıyordu acaba sayın Bakanım valla helal olsun sana tebrik ederim keltoş yok cudi yok kato dağı diye diye uyutmuş bizi Allah yolunu açık etsin başarılar diliyorum????

Yorum Beğen100
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Haber Yorumlarısuat tufekci:

ah ah ah ali yerlikaya ah ahki ne ah kardeşim süleyman soylu ve dilan polat gönül ister ki bunların da mal varlıklarına el konulsaydı 20 gün sonra cezaevinden çıkarmasaydınız onlar sizden bunlar bizden misali yapılmasaydı en azından halk olarak size inancımız daha fazla olabilirdi adamlar suçluya hakettikleri cezaları veriyorlar diyebilirdik

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme19
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