Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya canlı yayında uluslararası suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 10'u kırmızı bültenle aranan 234 kişinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya "13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 5 ülkedeki zehir tacirlerine ağır bir darbe vurduk" ifadelerini kullandı.
Türkiye, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya liderliğinde tarihi operasyonlardan birine daha imza attı. Canlı yayında operasyona ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, 5 ülkedeki zehir tacirlerine çok ağır bir darbe indirildiğini duyurdu.
"ORKİNOS-BULUT OPERASYONU"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası organize uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan "Orkinos-Bulut Operasyonu"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
234 ÜST DÜZEY SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlediğimiz hedef şahıslar 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumluydular. 9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'ı kırmızı bültenle aranıyordu.
5 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler. Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor.